Abdelkebir Ouaddar vindt opvolger Quickly de Kreisker: ‘Niemand anders wilde hem rijden’

Abdelkebir Ouaddar won dinsdag op CSI Valkenswaard het 1,40 m. Dat deed de Marokaanse ruiter met Istanbull v/h Ooievaarshof (Casall ASK x Calido I) die hij ziet als opvolger ziet van zijn olympische troef Quickly de Kreisker (Diamant de Semilly x Laudanum XX).

Ouaddar brengt de BWP gefokte Instanbull v/h Ooievaarshof, die net als Quickly de Kreisker in eigendom is van de koning van Marokko, sinds september 2017 uit in de internationale sport. “Hij is heel speciaal voor mij en ik ben koning Mohammed heel dankbaar dat ik zijn paard mag en kan rijden.”

Moeilijk paard

“Istanbull was een moeilijk paard en niemand anders wilde hem rijden, maar ik heb altijd geloofd in dit paard. Ja, hij is soms wat spooky, maar we vormen een goed team. Als alles goed blijft gaan, dan wordt hij zeker de opvolger van Quickly de Kreisker”, zegt Ouaddar.

