Abdoullah al-Sharbatly nieuwe ruiter van topmerrie Dubai du Cedre

Half oktober werd bekend dat de twaalfjarige merrie Dubai du Cedre (v. Baloubet du Rouet) verkocht was naar Saoedi-Arabië. Inmiddels staat vast dat Abdoullah al-Sharbatly de nieuwe ruiter is geworden van de merrie die met Julien Epaillard brons won op het Europees Kampioenschap in Milaan in 2023. De vosmerrie draagt nu de naam Diriyah en is vernoemd naar een stad in de noordwestelijke buitenwijken van Riyad.

De dochter van Baloubet du Rouet werd na haar successen met Epaillard in september 2024 verkocht aan de sponsor van het Iron Dames Team, Deborah Mayer en ter beschikking gesteld aan Janne-Friederike Meyer-Zimmermann. Nu vervolgt Dubai du Cedre zijn carrière onder het zadel van Abdoullah al-Sharbatly.

Overwinning bij internationaal debuut in Riyadh

Abdoullah al-Sharbatly maakt dit weekend met de vosmerrie zijn internationaal debuut in Riyadh. Op donderdagavond kwam het paar aan de start in het 1.45m over twee fasen. Het paar werd negende door een fout in de tweede fasen. Gisterenavond was het paar in topvorm en wonnen ze het 1.45m direct op tijd.

