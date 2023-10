Abdullah Al-Sharbatly wint individueel goud op Asian Games

Na zijn gouden teammedaille heeft de Saoedi-Arabische Abdullah Al-Sharbatly ook het individuele goud veroverd op de 19e editie van de Asian Games. Al-Sharbatly stuurde de twaalfjarige hengst Skorphults Baloutendro (v. Contendros) naar de eindoverwinning in het individuele kampioenschap. Het zilver was voor Abdul Aziz Al Marzooqi met Dalida van de Zuuthoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve) en Abdulla Al Marri won met James V.D Oude Heihoef (v. Douglas) het brons.

In de eerste ronde deden 39 combinaties een poging om met de nul op het scorebord over de finish te komen. De Australische John Vallance bouwde een selectief parcours bestaande uit 13 hindernissen en 15 sprongen over een maximale hoogte van 1,50m. In totaal wisten 25 combinaties zich voor de tweede ronde te plaatsen waaronder acht zonder fouten. Zij kregen vervolgens een nieuw parcours van 12 hindernissen en 14 sprongen voorgeschoteld die dankzij vijf foutloze combinaties een vijfkoppige barrage opleverde in strijd om de medailles.

Top drie geheel foutloos

De drie ruiters die de medailles uiteindelijk kregen omgehangen waren ook de drie ruiters die over het gehele individuele kampioenschap geen enkele springfout maakten. Het was Abdullah Al-Sharbatly die met zijn hengst Baloutendro de winnende tijd van 39.68 seconden klokte en daarmee het goud kreeg omgehangen. Abdul Aziz Al Marzooqi legde in 42.31 seconden beslag op het zilver en Abdulla Al Marri won in 42.45 seconden het brons.

Goud in Parijs

Voor Al-Sharbatly was dit de tweede gouden medaille in Hangzhou want de ruiter won eerder al het teamgoud met zijn land Saoedi-Arabië. Het is niet zijn eerste individuele gouden medaille want ook in 2014 eindigde Abdullah Al-Sharbatly al eens op de hoogste trede van het podium.

”Ik ben echt heel blij en trots,” vertelde de ruiter na afloop. ”Natuurlijk wilde ik heel graag teamgoud winnen en dat is gelukt. Ik beloofde de President dat ik ook individueel goud ging pakken en dus deze overwinning is heel mooi. Het is een cadeau voor mijn President en goed vriend, die tevens mede-eigenaar is van mijn paard. Ik ben heel trots op deze gouden medaille. Mijn volgende doel is goud in Parijs. We wonnen al brons in Londen en zilver op de Wereldkampioenschappen in Kentucky dus goud in Parijs is zeker haalbaar.”

Bron: persbericht