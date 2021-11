Abdullah Alsharbatly domineert 3* Grand Prix met nieuweling Hunter C

Dit weekend verscheen de BWP'er Hunter C (v. Cabrio van de Heffinck) in Riyad voor het eerst op internationaal concours. Onder Abdullah Alsharbatly behaalde de schimmel de derde plaats in de 3*-rubriek op donderdag. De combinatie greep de volgende dag de overwinning in de 1.45m-rubriek en pakte gisteren ook de winst in de 3* Grand Prix.

Alsharbatly en Hunter C zette twee foutloze rondes neer en noteerde de snelste tijd neer van 44,01 seconden. Naast het winnende duo bleef alleen Ibrahim Hani Bisharat met de Franse merrie Astuce du Cellier LA (v. Ogano Sitte) ook foutloos. Met 44,05 seconden op de timer eindigde het paar op de tweede plaats.

Alsharbatly ook derde

In het zadel van de vos Renessin (v. Laurissin) behaalde Alsharbatly ook de derde plaats. De combinatie bleef in de eerste ronde foutloos, maar liet een balk vallen in de barrage. Het paar finishte in 42,45 seconden.

Bron: Horses.nl