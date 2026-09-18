Abdullah Alsharbatly maand geschorst op grond van ‘nieuwe’ bloedregel

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Recorded 15 323 Jumping Warnings, schorsingen

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https://www.horses.nl/organisaties/fei/veranderde-bloedregel-in-springsport-met-ruime-meerderheid-aangenomen-op-fei-ledenvergadering/