Abdullah Alsharbatly maand geschorst op grond van ‘nieuwe’ bloedregel

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Abdullah Alsharbatly maand geschorst op grond van ‘nieuwe’ bloedregel featured image
Abdullah Alsharbatly Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De Saoedische springruiter Abdullah Alsharbatly viel op het Wereldkampioenschap Aken al negatief op met zijn manier van rijden en doet dat nu nog een keer door een schorsing van een maand aan de broek op grond van de bloedregel. Hij is de eerste ruiter uit de top van de FEI-ranking (plaats 36 op dit moment) die een maand geschorst is omdat hij twee keer binnen twaalf maanden een officiële waarschuwing heeft gehad van de FEI op grond van artikel 259 van het reglement, de nieuwe bloedregel.


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