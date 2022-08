Abdulrahman Alrajhi wint 1.45m Kronenberg: Michel Hendrix tweede en Kevin Jochems vierde

Onder een prachtig avondzonnetje werd in de Peelbergen de hoofdrubriek van de dag verreden. In de CSI2* 1.45m parcours met barrage kwamen 56 ruiters aan start. Hiervan bleven er twaalf foutloos in het basisparcours. Uiteindelijk was het de ruiter uit Kazachstan die het snelste over de finish kwam. Abdulrahman Alrajhi klokte in het zadel van Dg Legaland JO (v. Ustinov) de winnende tijd van 36.51 seconden. Michel Hendrix volgde op een mooie tweede plaats.

Michel Hendrix deed dit door Hendrick’s HX (v. Bustique) foutloos rond te sturen in een tijd van 37.55 seconden. Dit was goed voor het tweede resultaat en 5100 euro. Kevin Jochems en Mans Thijssen deden ook goede zaken in deze rubriek. Jochems zadelde Calypso de Kamelia (v. Kannan) en klokte de vierde tijd van 38.24 seconden. Mans Thijssen kreeg helaas vier strafpunten in de barrage maar eindigde met I’m Here (v. Carambole) nog wel op een tiende plaats.

