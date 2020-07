Abigail McArdle pakt zege in Grand Prix Traverse City

De Amerikaanse Abigail McArdle ging er gisteren met de overwinning vandoor in de $72,900 Staller Grand Prix in Traverse City. In de CSI2*-rubriek over 1.45m troefde de amazone in de 12-koppige barrage al haar concurrenten af en zette met de 14-jarige hengst Victorio 5 (v. Uccello) de snelste tijd neer van 38,01 seconden.

McArdle verwees de Israëlische amazone Sydney Shulman naar de tweede plaats. Shulman reed de ring binnen met de bruine merrie Ardente Printaniere (v. Jouyeux Ardent). De combinatie legde de barrage foutloos af en kwam over de finish in 38,68 seconden.

Jonathan Corrigan derde

De Ier Jonathan Corrigan zadelde voor de Grand Prix de 12-jarige vos Super Chilled (v. Gelvin Clover). De combinatie pakte de derde plaats door in de barrage alle balken in de lepels te laten liggen en de eindstreep te halen in 39,36 seconden.

