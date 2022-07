Adrian Speight springt over enorme oxer terwijl deze omwaait

Een opmerkelijke gebeurtenis op Great Yorkshire Show afgelopen week. Tijdens de barrage van een internationale springrubriek waait er een tent door het parcours van nationaal kampioen Adrian Speight. Alsof dat nog niet genoeg was waait de hindernis om terwijl zijn paard afzet. Gelukkig beschikt de zestienjarige Balou Du Rouet zoon over genoeg kwaliteit en is hij koelbloedig want het duo finisht wonder boven wonder foutloos. Bekijk de video hieronder.