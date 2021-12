Afscheid Quabri de l’Isle en Fine Lady 5 op CHI Genève

Vrijdag werden Fine Lady 5 (v. Forsyth), het paard dat de Canadese springruiter Eric Lamaze naar een individuele bronzen medaille op de Olympische Spelen van 2016 reed, en Quabri de l'Isle (v. Kannan GFE), waarmee Pedro Veniss Brazilië vertegenwoordigde op de Olympische Spelen in Tokyo, gepensioneerd met een speciale ceremonie tijdens de Rolex IJRC Top 10 Finale op het CHI Genève.

Eric Lamaze over de merrie Fine Lady 5: ”Ze is uniek omdat ze geen paard was waarvan iemand dacht dat ze dit niveau kon bereiken. Ze is een geweldige kleine merrie met een enorm hart die enthousiast is voor elk avontuur waarin je haar mee neemt. Ze had het vermogen om op elke hoogte te winnen, terwijl ze daar niet voor gekocht was.”

Ziegler: ‘Rustig pensioen in België’

”Ik ben blij dat we haar het pensioen hebben kunnen geven dat ze verdient, en vooral om de ceremonie in Genève te houden tijdens een heel speciale wedstrijd. Hopelijk zullen er in de toekomst veel Fine Lady-nakomelingen rondrennen in sport als Fine Lady doorgaat als fokmerrie.” Eigenaar Carlene Ziegler: ”We zijn blij dat ze nu een rustig pensioen in België zal hebben. Als Europees paard is ze daar altijd het gelukkigst geweest.”

Quabri de l’isle ook met pensioen

Naast Fine Lady 5 nam ook de Kannan GFE-zoon Quabri de l’isle in Genève afscheid van de sport. In 2019 won de Braziliaanse springruiter Pedro Veniss met de vos het 1.60-rubriek in Lima, het parcours over 1.60m in Geesteren en reed de combinatie met het Braziliaanse team naar de top 3 in de landenwedstrijd in Barcelona. Het paar vertegenwoordigde Brazilië op de Olympische Spelen in Tokio, waar ze in het parcours over 1.65m. de zesde plaats behaalde.

Bron: Facebook/Horses.nl