Ahlmann grijpt vijfsterren 1,55m met barrage met toekomsttalent Otterongo Alpha Z

Christian Ahlmann heeft na de Grand Prix op de Longines Global Champions Tour in Parijs ook de afsluitende rubriek gewonnen. Met zijn negenjarige toekomsttalent Otterongo Alpha Z (v. Darco) was hij een klasse apart in de barrage van de vijfsterren 1,55m en kreeg de hoofdprijs van dik 38.000 euro uitgereikt.

In de acht combinaties tellende barrage kreeg Ahlmann concurrentie van een aantal van ’s werelds beste ruiters en amazones. De huidige nummer twee van de Longines Ranking, Julien Epaillard, had pech met KWPN’er Hoover (v. Clinton) en moest opgeven en Philipp Weishaupt kwam met 8 strafpunten over de finish. De andere zes barragekandidaten hielden alle balken in de lepels en maakten er daarmee een spannende strijd van.

Ahlmann de snelste

Ahlmann bleek verreweg de snelste. Hij reed al als derde de barrage binnen, maar liet niets aan het toeval over en zette met 34,79 seconden een uiterst scherpe tijd neer. Penelope Leprevost kwam met GFE Candy du Nantuel het dichtst in de buurt, zij finishte in 35,36. Omer Karaevli werd derde, hij stuurde Policeman (v. Perigueux) in 35,94 over de finish.

Uitslag.

Bron: Horses.nl