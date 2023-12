Ahlmann is de topper in Mechelen met Mandato: ‘De snelste ruiters ter wereld achter ons’

Als een perfecte afsluiting van een geweldig sportjaar nam de Duitser Christian Ahlmann de eer in ontvangst in de negende etappe van de Longines FEI Jumping World Cup 2023/2024. Dit deed hij voor een extatisch publiek in de Nekkerhal in Mechelen vandaag.

Er was geen centimeter kijkruimte meer over rond de arena toen, van een deelnemersveld van 41 starts, alleen de zes die foutloos sprongen over het zware parcours van Bart Vonck in de eerste ronde de strijd aangingen tegen de klok, waaronder drie van het gastland. Het was de man die in 2011 de Wereldbeker op eigen terrein in Leipzig opeiste, die zegevierde, waarbij zijn 11-jarige ruin Mandato van de Neerheide alles gaf.

De acht teruggetrokken combinaties op de uiteindelijke uitslagenlijst gaven de complexiteit van het parcours van de eerste ronde aan, zelfs bij de openingsoxer ontstonden verschillende fouten. De drievoudige combinatie bij hindernis zeven – twee verticale lijnen naar een oxer – bleek voor velen cruciaal, net als de moeilijke lijn die langs de rand van de arena volgde, beginnend met een smalle muur van maar liefst 1,60 meter, gevolgd door een dubbele oxer naar verticale lijn, op een moeilijke afstand en dan een hele snelle draai naar de oxer bij hindernis 10. Van de acht vierfouters waren de Zweden Petronella Andersson en Odina van Klapscheut het snelste toen ze in 66,75 seconden door de timers heen waren, ruim binnen de toegestane tijd uiteindelijk aangepast naar 71 seconden.

Eerste foutloze ronde

De Duitse veteraan Hans-Dieter Dreher reed de allereerste foutloze ronde samen met Vestmalle des Cotis, die hem niet de gemakkelijkste tijd gaf omdat hij de meeste hindernissen zijwaarts naderde voordat hij voldoende sprong produceerde om ze te springen. De 14-jarige ruin van Baloubet du Rouet eindigde op vier fouten in 35,86 seconden.

Toen vertrok de Belg Nicola Philippaerts met de 11-jarige Darco-merrie Moya vd Bisschop. Bij hen viel alleen een balk op de oxer. Ahlmann en Mandato kwamen als derde de ring binnen. Een superstrakke en mooi uitgebalanceerde wending naar de oxer na de dubbel zorgde ervoor dat ze een geweldige ronde konden maken. De normaal stoïcijnse Duitser had een glimlach zo breed als een oceaan toen hij de arena verliet met een beetje vette nul op het bord in 34.23. seconden. Het is aan de rest om dat te verslaan.

En het was de Zweedse Henrik von Eckermann die als eerste het nieuwe doel op zich nam met deze geweldige merrie Iliana, die echter niet in staat leek om op haar voeten te blijven staan in de bochten. Ondanks het fantastische springen kwam de combinatie hierdoor op de tweede plaats met 34,67 seconden.

Er moesten nog twee Belgen komen, dus genoeg reden voor het publiek om te juichen, en Gregory Wathelet gaf alles wat hij had met de 12-jarige hengst Bond Jamesbond de Hay, die tijdens de derde etappe in Lyon als beste uit de bus kwam. Maar mr. Bond had het zo druk met bokken dat ook hij tijd verloor op de baan. Hij sprong als een hert, maar kwam in 35,23 seconden thuis en eindigde op de derde plaats. Pieter Devos en Mom’s Toupie de la Roque eindigde aan het einde van de dag als vierde in 35,62 seconden.

Blijdschap

Ahlmann kon zijn blijdschap over de overwinning van vandaag niet verbergen. “Het is fantastisch, daar bestaat geen twijfel over! Mandato sprong ongelooflijk, we namen risico en alles verliep zoals ik kon wensen. We hadden de snelste ruiters ter wereld achter ons en toch konden we het halen, dus dit was onze dag vandaag!”, zei hij.

Hij heeft al lange tijd een schitterende staat van dienst in het Wereldbeker circuit. De titeloverwinning in 2011 kwam met de geweldige Taloubet Z, die in 2015 ook de eerste van zijn drie overwinningen in Mechelen behaalde. In 2018 kwam hij als beste uit de bus tijdens de Belgische wedstrijd met Clintrexo Z, en vandaag was het Mandato die trots vooraan de prijsuitreiking stond.

“Ik kocht hem toen hij zes was. Hij heeft niet veel gedaan, een paar rubrieken gesprongen, Het is een enorm lang paard met veel vermogen en ik heb het gevoel dat dit jaar, na drie jaar springen, zijn lichaam er klaar voor is en elke sprong bijna hetzelfde is. Over zijn vermogen bestaat geen twijfel, hij is bereid alles te doen. Wat hij in de tweede helft van dit jaar deed was echt goed en hij is zeker een paard voor de toekomst”, zei Ahlmann over zijn winnende rit.

Op de vraag of hij blij was met zijn derde plaats, antwoordde Wathalet: “Ja en nee! Ja natuurlijk ben ik blij, want mijn paard sprong super, maar er was maar één draai naar de steilsprong toen hij een beetje bokte en hij een beetje achter mijn been was. Ik weet niet of ik Christian had kunnen pakken, maar ik ben zeker blij met hoe hij sprong, al wil je altijd winnen, en zeker thuis winnen! Ik heb mijn best gedaan, maar het was gewoon niet genoeg vandaag!”

Een beetje vreemd

Von Eckermann omschreef zijn barrageronde als “een beetje vreemd want ze sprong fantastisch! Bij de eerste bocht gleed ik een beetje uit. We gingen verder, maar bij de voorlaatste gleed ik ook uit. Ik kon de zeven niet naar de laatste krijgen en in plaats daarvan deed ik er acht. Ik moet met wat meer balans de bocht rijden en dan misschien niet uitglijden, maar ik ben blij voor Christian. Hij heeft een prachtige ronde gedaan, dus volgende keer!” zei de nummer één van de wereld.

Ondertussen dacht de winnaar, Ahlmann, na over hoe het vandaag allemaal voor hem uitpakte. “Je moet je best doen en proberen te doen wat je kunt doen, en dit zou genoeg moeten zijn. En dan moet je wachten en je vingers kruisen! Ik heb gedaan wat ik kon doen en het was onze dag!”, merkte hij op.

Hij houdt ervan om voor het enthousiaste Mechelse publiek te rijden. “Het is altijd leuk, de mensen houden van de paarden hier, ze houden van de sport en ze staan achter alle ruiters, dus het voelt supergoed!”, zei hij.

En ieder jaar staat de Belgische concours op de kalender voor de man die een drijvende kracht is in de Zangersheide paardenfokkerij. “Mechelen is heel belangrijk voor ons omdat we hier de hengstencompetitie hebben en alle jonge paarden springen, dus het is een hele interessante show. Alle dagen zijn hier uitverkocht, er is een geweldig publiek en het is erg leuk om elke dag in een ongelooflijke sport te rijden. Ik geniet van de dagen hier en elk jaar zijn we erg gemotiveerd om iets goeds te doen. We zijn al vaak gekomen en drie keer is het gelukt!”, zei hij vanavond.

Na vandaag staat hij op de 17e plaats op het klassement van de West-Europese Liga en met 28 punten zou hij er nog eens 15 moeten toevoegen om zijn plaats bij de Longines Finale 2024 in Riyadh, Saoedi-Arabië in april veilig te stellen. Er zijn nog vijf West-Europese kwalificaties te gaan, met Basel (SUI) over twee weken, gevolgd door Leipzig (GER) en Amsterdam (NED) in januari, en vervolgens Bordeaux (FRA) en Göteborg (SWE) in februari.

Bron: FEI