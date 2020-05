Ahlmann: ‘Ik heb twee ijzers in het vuur voor Tokio’

Christian Ahlmann heeft begin 2020 al een goede start gemaakt op het wedstrijdtoneel. Ahlmann vertelt aan Grand Prix Info hoe hij deze successen beleefde en wat hij dit jaar wil bereiken. ''Dankzij Dominator Z (v. Diamant de Semilly) ben ik 2020 goed begonnen. Ik hoop dat hij in de toekomst zeer succesvol zal zijn. Hij heeft meerdere keren laten zien dat hij een geweldig springpaard is, onder meer door als tweede te eindigen bij de wereldbekerkwalificatie in Leipzig in januari dit jaar.''

De Duitser is enthousiast over de 10-jarige hengst. ”Met hem voel ik dat ik een snelle barrage neer kan zetten om voor de overwinning te vechten. Hij is erg intelligent, snel en heeft geweldige kwaliteiten.”

Solid Gold Z

De 9-jarige Solid Gold Z (v. Stakkato Gold) heeft zich ook bij de toppaarden van de springruiter gevoegd. ”Deze winter heeft hij een grote stap gezet door de CSI4* Grand Prix in Abu Dhabi op zijn naam te schrijven. Hij bemachtigde ook de tweede plaats in de CSI5* Grand Prix in Sharjah. Het is erg leuk om dit jonge paard zich te zien ontwikkelen zoals ik had gehoopt. Ik ben er erg blij met hem, omdat niet ieder paard op het hoogste niveau actief is.”

Goede prestaties voortzetten

”Ik wil mijn goede prestaties voortzetten. Het is mijn taak om mijn paarden en mijn eigen rijden te verbeteren. Ook vind ik het belangrijk om op alle niveaus goede resultaten te behalen. Het toewerken naar de Olympische Spelen is voor mij dit jaar het belangrijkste doel. Dus ik hoop dat ik mij daarvoor kan kwalificeren. Dan zou ik aan mijn vijfde Olympische Spelen deelnemen”, aldus Ahlmann.

Twee troeven voor Tokio

Ahlmann heeft twee ijzers in het vuur voor Tokio. ”Clintrexo Z (v. Clintissimo Z) heeft al deelgenomen aan de Europese kampioenschappen vorig jaar in Rotterdam. Hij droeg bij aan de zilveren teammedaille voor Duitsland. Hij heeft ondanks zijn jonge leeftijd van elf jaar de meeste ervaring en is zeker een optie. Ik reken ook op Dominator Z. Ik heb hem naar Doha meegenomen om hem voor te bereiden op zware wedstrijden. Ik wil zo snel mogelijk de wedstrijden met hem hervatten om hem beter te leren kennen en om met hem kilometers te maken.”

Bron: Horses.nl/Grand Prix Info