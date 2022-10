Ahlmann wint 1.55 Riyadh, Smolders en Vrieling pakken top tien klassering

In Riyadh werd vandaag de SAEF Trophy verreden. In het 1.55m parcours met barrage achteraf kwamen 38 combinaties aan start. Maar liefst 15 combinaties wisten hun basisparcours foutloos af te leggen en mochten terug komen voor de jump-off. De winst en daarmee ruim 25.000 euro ging uiteindelijk naar Christian Ahlmann. Harrie Smolders wist met een foutloze barrage de zesde plaats te pakken. Jur Vrieling reed eveneens dubbel nul en werd tiende.

De elfjarige Solid Gold Z (v. Stakkato Gold) begint zich steeds vaker te bewijzen op het hoogste niveau. Ook vandaag sprong de hengst weer uit het boekje en bezorgde hij zijn ruiter de overwinning: Ahlmann klokte de winnende tijd van 33.37 seconden. Het verschil met de nummer twee, Bertram Allen, was minimaal. De Ierse ruiter kwam met Empoli de Champloue (v. Arko) in 33.83 seconden over de finish en werd tweede. Een rijk gekleurd podium want Max Kühner maakte voor Oostenrijk de top drie compleet. Hij reed Eic Cooley Jump The Q (v. Pacino) in 34.16 seconden over de finishlijn.

Smolders en Vrieling

Naar Harrie Smolders en Dolinn (v. Cardento) kijken is puur genieten. De merrie sprong weer fantastisch en de foutloze barrage in 34.69 seconden was goed voor de zesde plaats. Long John Silver (v. Lasino) zal waarschijnlijk nooit het snelste paard worden maar zijn eindeloze vermogen leveren hem wel veel foutloze rondjes op. Ook vandaag wist Jur Vrieling de grote schimmel dubbel nul te rijden en de tijd van 35.75 seconden was goed genoeg voor de tiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl