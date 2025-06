Aimée van den Berg: ‘Het liefst naar de Olympische Spelen’

In haar allereerste Nations Cup-optreden, half mei in het Italiaanse Busto Arsizio, stond springamazone Aimée van den Berg direct met haar teamgenoten op het hoogste podium. Met een foutloze tweede manche leverde ze een waardevolle bijdrage aan dat resultaat. Alle reden voor een kennismaking met deze ‘new kid on the block’ met grote ambities.

In Deurne reed Aimée van den Berg dit jaar haar tweede NK. “Dat ging goed. Daarna zei de bondscoach: ‘Kom maar mee naar die landenwedstrijd.’” Dat beviel prima, laat de amazone weten. “Het was heel leuk. Het eerste rondje was ik onbewust toch wel zenuwachtig. Volgens Edwin Hoogenraat was dat wel normaal; de eerste keer in een oranje jasje rijden zorgt bij veel ruiters toch wel voor wat spanning. Je wilt het extra goed doen en juist dan gaat het vaak minder. Na die eerste ronde kon ik het in mijn hoofd wel weer omzetten en gewoon rijden zoals ik altijd rijd. Toen ging het gelukkig heel goed!”

