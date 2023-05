Aken 2022-winnaars Gerrit Nieberg en Ben winnen Grote Prijs Hamburg

De nu bijna 30-jarige Gerrit Nieberg reed vorig jaar op fenomenale wijze langs de wereldtop op CHIO Aken en pakte daar op 29-jarige leeftijd de 'grootste Grote Prijs'. Na Aken liet Nieberg met zijn Ben (v. Sylvain) zien dat die winst geen toevalstreffer was door goede plaatsingen op onder andere Spruce Meadows en de Wereldbekerkwalificatie in Basel. Nu is er weer een klapper: de Grote Prijs van Hamburg.

Twaalf van 45 deelnemers haalden de barrage in de op gras gereden Grote Prijs van Hamburg (vanaf dit jaar overigens geen etappe meer van de Global Champions Tour), vier daarvan bleven foutloos. Met een tijd van 46,63 seconden was Nieberg de snelste, afgezien van landgenoot Philipp Weishaupt die met Coby (v. Contagio) net onder die tijd dook (46,44 sec.), maar die snelheid met een fout moest bekopen (5e plaats).

Alleen de Brit Ben Maher kwam met Dallas Vegas Batilly met een nulronde en qua tijd ook in de buurt (47,22 sec.) van Nieberg. De voor Beerbaum rijdende Ier Michael Duffy met Che Fantastica (v. Check In) had 50,64 seconden nodig voor zijn nulronde en de Mexicaan Nicolas Pizzaro met Pia Contra (v. Conthargos) 52,88 seconden.

De beste Nederlandse prestatie kwam van Johnny Pals (23ste), op de voet gevolgd door Lars Kersten (25ste).

Meer nieuws volgt

Uitslag