Aken-winnares Coree met pensioen

Eerder deze maand maakte Gregory Wathelet bekend dat zijn toppaard Coree (v. Cornet Obolensky) met pensioen zou gaan. Het afscheid van de geweldige schimmelmerrie vond afgelopen weekend plaats tijdens Wathelet's eigen concours in België. Onder Wathelet steeg Coree naar ongekende hoogte. Zo won ze onder meer de Grote Prijs van Aken, de wereldbeker in Leipzig, de GCT Grand Prix van Shanghai en werd ze derde in de prestigieuze Grand Prix van Genève. Afgelopen weekend maakte de merrie haar laatste ereronde.