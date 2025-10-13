Alan Wade aangesteld als parcoursbouwer voor Olympische Spelen LA28

De Ier Alan Wade is officieel aangesteld als parcoursbouwer voor het springen op de Olympische Spelen in Los Angeles 2028. Het besluit werd unaniem goedgekeurd door het FEI-bestuur op 10 oktober.

De zeer ervaren Alan Wade heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd. Zo ontwierp hij parcoursen voor onder andere de FEI Wereldbekerfinale van 2017 in Omaha en de Wereldruiterspelen in 2018 in Tryon. Hij was ook de assistent-parcoursbouwer op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Ook bouwde hij op prestigieuze evenementen als Rotterdam, Abu Dhabi, Lissabon, Rabat en uiteraard Dublin.

Wade groeide op in een familie van paardenliefhebbers en begon op twaalfjarige leeftijd met het ontwerpen van parcoursen. Hij is de zoon van de legendarische springruiter Tommy Wade, die deel uitmaakte van het winnende Aga Kahn Cup-team van Ierland in 1963 en 1967.

Bron: Persbericht FEI