Albert Pisarik (14) wint 1,40 Rotterdam

In het 1,40 m. over twee fasen vandaag op CHIO maakte een jong talent de dienst uit. De pas veertienjarige Albert Pisarik uit Tsjechië, die in de weekenden en schoolvakanties bij Vincent Voorn traint, klokte met Goldenstar (v. Bacardi VDL) 29,77 seconden en mocht daarmee de hoofdprijs in ontvangst nemen. Het beste Nederlandse resultaat werd neergezet door Yoni van Santvoort.

“Uiteraard ben ik heel blij. Gisteren had ik nog een fout, maar vandaag ging super. Ik heb dit paard pas een paar maanden. Het is een zwarte merrie van dertien jaar en we hebben haar gekocht bij Abdel Saïd. Het lijkt echt een paard voor de toekomst”, vertelt Albert Pisarik.

Team van Vincent

“Ik heb nog nooit de kans gehad om in Rotterdam te rijden en geniet ervan. Ik heb zes paarden en deze staan sinds september vorig jaar bij Vincent Voorn hier in Nederland. Ik zit nog op school in Tsjechië en kom in de weekenden en vakanties naar Vincent. Als ik er niet ben, traint en verzorgt het team van Vincent mijn paarden. Dit is mijn eerste jaar bij de junioren en ik ben pas veertien, maar het Europees kampioenschap voor hen is dit jaar bij De Peelbergen hier in Nederland en we gaan ervoor.”

Van Gelderen en Van Thillo

Tweede werd Boy-Adrian van Gelderen met Jazzlyn WP (v. Emerald) in een tijd van 30,01 seconden. De derde plaats was voor Robin van Thillo en Q-Jewel’s Touch of Quality (v. Kannan). Zij klokten 31,14 seconden.

Van Santvoort beste Nederlandse

Het beste Nederlandse resultaat werd neergezet door Yoni van Santvoort. Met Guiliguili Nouvolieu (v. Mylord Carthago) kwam ze in 31,42 seconden over de finish en werd daarmee vijfde.

Uitslag

Bron: CHIO / Horses.nl