Albert Zoer blijft iedereen voor in hoofdnummer Opglabbeek

Albert Zoer is sterk begonnen aan CSI Opglabbeek. Met de achtjarige KWPN-merrie Isa Tella (Etoulon x Numero Uno) reed hij in het 1,40m. direct op tijd een foutloze ronde in 64,04 seconden. Daarmee won het duo het hoofdnummer van de dag, die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs.

De tweede en derde prijs bleven in eigen land: Dieter Vermeiren werd met Vanilla (v. Valentino) tweede en Leonie Peeters volgde met Belanda (v. Cristo) op de derde plaats.

Bas Moerings op 5

Bas Moerings is met zijn thuisgefokte paarden goed op dreef in Opglabbeek. Eerder vandaag won hij al de rubriek voor zesjarigen met Kwik Tweet (v. For Pleasure). In de grote groep van 112 combinaties in het 1,40 m. reed hij de KWPN-hengst Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof) naar de vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl