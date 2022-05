Albert Zoer bovenaan in 1,40 De Wolden: ‘Ik hoop dat er een doorgroeit naar de top’

Met Halifax (Zirocco Blue VDL x Indoctro) was Albert Zoer vandaag een klasse apart op CSI Zuidwolde. Het duo klokte in het 1,40 m de snelle tijd van 27,03 seconden en mocht daarmee de hoofdprijs ophalen. Pim Mulder zorgde voor nog meer Nederlands succes. Hij reed Ibylle (v. Breitling LS) naar de tweede plaats en bezette daarnaast met Hiarma (v. Ultimo) de derde plek.

Albert Zoer is één van de vaste deelnemers in Veeningen. Ook bij deze eerste editie van de Spring Tour komt hij veelvuldig in actie. “Ik heb vijf jonge paarden meegenomen. Veeningen is een voordeel voor mij, ik woon dichtbij en alles is hier op het concours heel goed geregeld. Je kunt meerdere jonge paarden uitbrengen en dat is voor een stal zoals wij die hebben erg mooi”, liet Albert Zoer tussen de verschillende wedstrijden weten. Het concours van donderdag werd door Zoer gebruikt om te testen welk paard hij zaterdag in de Grote Prijs zal uitbrengen. “Ik twijfel nog of Jayla of Haliflex inzet”, aldus de ruiter vlak voor de laatste kwalificatiewedstrijd donderdagmiddag. Met Halifax kwam Zoer eerder op de donderdag tot een overwinning.

‘Je weet nooit’

Of hij met de beoogde paarden kan meestrijden om de winst in de Grote Prijs, komende zaterdag, betwijfelt Zoer. “Ik denk dat de paarden net te jong zijn om voor de overwinning te gaan, maar je weet nooit.”

Zeldzaamheid

Momenteel heeft de ruiter uit Echten geen enorme topper op stal staan, maar hij ziet wel toekomst. “We hebben een wat mindere tijd gehad, maar tussen de paarden die we momenteel op stal hebben, zitten een paar leuke talentvolle dieren. Die hebben wel potentie om door te groeien, maar dat zal de tijd moeten leren. Voor onze stal moet je het van de handel hebben, want anders lukt het niet om topsport te kunnen bedrijven. Wanneer ik een keer een paard als Oki Doki tegenkom, zou dat enorm mooi zijn, maar dat is een zeldzaamheid”. Oki Doki was de grote topper waarmee Albert Zoer in 2005 de gouden medaille won bij de Wereldruiterspelen in Aken. Later verkocht hij Oki Doki voor vele miljoenen. “Wanneer je zo’n toppaard op stal hebt, moet je er wel een goede handelsstal bij hebben, want zo’n toppaard kost in onderhoud veel geld. Vooralsnog richt ik mij dan ook op de handelsstal en hoop natuurlijk wel dat één van de dieren doorgroeit naar de top.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / Persbericht