Albert Zoer eindigt tweede in jonge paarden-rubriek Opglabbeek, Laseur vierde en Bocken vijfde

De Nederlandse springruiter Albert Zoer pakte de tweede plaats met de 7-jarige KWPN'er Jayla (v. Emerald) in de rubriek voor zeven- en achtjarige springpaarden. De combinatie raakte het hout niet aan en noteerde een tijd van 34,60 seconden.

De Belgische springruiter Edwin Franco won de rubriek met de 8-jarige schimmel Desperado Z (v. Der Senaat 111). Het paar bleef foutloos en had de winnende tijd van 34,57 seconden.

Laseur vierde, Bocken vijfde

Naast de prestatie van de Nederlandse springruiter Albert Zoer, eindigde er nog twee Nederlanders in de top 5. Megan Laseur pakte de vierde plaats met de 8-jarige KWPN’er It’s a Walk in the Park (v. Numero Uno). De combinatie bleef foutloos en finishte in 36,09 seconden. Daarnaast behaalde Emma Bocken de vijfde plaats met de 7-jarige merrie Kadessa Z (v. Kannan GFE). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en zette een tijd neer van 36,42 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl