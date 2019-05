Albert Zoer en KWPN-hengst Florian geven gas: Derde in GP Valkenswaard

In de tweesterren Grote Prijs van CSI Valkenswaard over 1,45 m. mochten vandaag veertien combinaties terugkomen voor de barrage. Daaronder Albert Zoer met de KWPN-hengst Florian (Zirocco Blue VDL x Cardento). Met een snelle en foutloze rit eindigden ze als derde, hun beste prestatie deze week in de Tops International Arena.