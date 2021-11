Albert Zoer: ‘In 2023 hoop ik weer van de partij te zijn op CHIO Rotterdam’

Voor de serie 'Toppers over 72 jaar CHIO Rotterdam' ging de organisatie van het evenement in gesprek met Albert Zoer. Jarenlang was Albert niet weg te denken uit de Rotterdampiste in het Kralingse bos. ''In 1985 kwam ik voor de eerste keer naar het CHIO Rotterdam. Mijn zus Jenny mocht tijdens het EK rijden en we gingen met de hele familie kijken. In 1989 was ik ook in Rotterdam als toeschouwer, om naar Jos Lansink te kijken, die derde werd in de Grote Prijs. In 2003 debuteerde ik er bij de senioren. Ik had toen Lowina en Lincoln (v. Faldo) mee en herinner me nog dat het heel slecht weer was.''

De 46-jarige Albert Zoer is geboren en nog steeds woonachtig in het Drentse Echten. Samen met zijn vader heeft hij Stal Zoer en zolang hij kan lopen, rijdt hij al. School was nooit zijn hobby, maar paarden des te meer. In zijn pony-tijd maakte hij deel uit van alle EK jeugdteams. In 1996 brak hij met de You Can Do It door bij de senioren. Hij won vele Grote Prijzen en reed vele keren voor het Nederlandse team. In 2004 was hij reserve voor de Olympische Spelen van Athene en in 2003 won hij met het Nederlandse team in Rotterdam.

Allermooiste sportherinneringen

”Mijn allermooiste sportherinneringen aan het CHIO dateren uit 2003 en 2008. In 2003 wonnen we met het team waarin naast mij Jan Tops, Eric vd Vleuten en Peter Geerink zaten. Bert Romp was toen bondscoach. In 2008 won ik met Sam (v. Calvados) de Grote Prijs. Hij was pas 9 jaar toen, mijn tweede paard en dan een Grote Prijs winnen op een 5* concours, geweldig was dat.”

In 2023 weer van de partij in Rotterdam

Zoer is al een aantal jaren niet aan de start verschenen op het CHIO Rotterdam, maar daar komt in 2023 verandering in. ”Ik heb een paar hele goede zevenjarige paarden. 2022 is wel heel snel, maar in 2023 hoop ik weer van de partij te zijn.”

Lees hier het hele interview

Bron: Horses.nl/CHIO Rotterdam