Albert Zoer in vorm: winst in 1.40m CH De Wolden

Albert Zoer is in vorm én voelt zich duidelijk thuis in de grote pistes van Zuidwolde. Dit is een goede combinatie want de ruiter pakte de afgelopen tijd de ene na de andere prijs. Vandaag was het opnieuw raak en wist Zoer de 1.40m rubriek te winnen. In de twee-fasen Stoeterij Sterrehof Prijs wist Zoer de tweede fase als snelste af te leggen. Pim Mulder, die eerder vandaag al twee rubrieken wist te winnen, moest zijn meerdere erkennen en eindigde op de tweede plaats. Karl Brock verstoorde een compleet Nederlands feestje en maakte de top drie compleet.