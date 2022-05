Albert Zoer klasse apart in De Wolden: wederom winst in 1.40m met Halifax

Albert Zoer voelt zich duidelijk thuis is de pistes van De Wolden. Met een prachtige barragerit wist hij vrijdagmiddag de barrage van de belangrijkste rubriek, de Silver Tour van de Poppen Scheepswerf Prijs over 1.40 m. winnend af te sluiten. Met Halifax (v. Zirocco Blue) kwam Zoer uit op 39.25 seconden. Snel en voldoende voor de overwinning, zo bleek later. Voor Zoer en Halifax is dat de tweede overwinning tijdens dit concours. Bas van der Aa uit Albergen, die in de eerste rit al snel reed, werd tweede met Shanroe Barney (v. Dallas) en Van der Aa legde met Hakkinnen N (v. Zirocco Blue)

Voor Albert Zoer was de winst een mooie opsteker. Hij was er zichtbaar blij mee. Zoer had gezien dat hij snel moest zijn, want de tijd die Van der Aa had neergezet was scherp en drie combinatie hadden zich er al op stuk gebeten. Maar met een aantal rechte lijnen, leek het parcours op het lijf van Halifax geschreven. “Het was echt zijn parcours. Ik merkt dat Halifax scherp rond ging. Gisteren trouwens al in het tweefasen parcours was hij al op dreef en nu opnieuw”, aldus een blije Albert Zoer. “Hij heeft gewoon super gereden.”

De vijf combinaties die na Zoer in de ring kwamen, deden langer over de zeven hindernissen met acht sprongen. Ook de snelste man uit het basisparcours, Hendrik Jan Schuttert uit Ommen, was geen bedreiging. Hij kwam iets verkeerd uit bij de derde hindernis en daar wiep zijn Jamie Field (v. Mylord Carthago) een balk af en zo werd hij kansloos voor de winst. Schuttert werd negende van de tien barragedeelnemers.

Uitslag.

Bron: persbericht