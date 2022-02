Albert Zoer met eigengefokte Jayla op dreef in Kronenberg

Albert Zoer is vandaag sterk begonnen aan CSI Kronenberg. In het tweefasen over 1,40 m. klokte hij met zijn eigengefokte merrie Jayla (Emerald x Baloubet du Rouet) de snelle tijd van 30,60 seconden. Daarmee eindigde het duo als tweede in deze druk bezette rubriek.

Koen Vereecke was nog sneller. Met QP Castellane (v. Casall) finishte de Belgische ruiter in de razendsnelle tijd van 27,03 seconden en mocht zo de hoofdprijs ophalen. De Zweedse Erika Lickhammer- Van Helmond en Edette (v. Namelus R) werden derde in 32,24 seconden.

Feijen, Beerse en Van de Rijt

Voor Nederland eindigden verder Amber Fijen met Ishiblue F (18e), Kevin Beerse met Fenia (21e) en Teddy van de Rijt met Herma (22e) in de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl