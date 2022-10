Alex David Gill wint op fenomenale wijze het Friese Elfsteden Springen met Inaico VDL

Een CSI3* parcours met 13 hindernissen over een hoogte van 1.40m leverde fantastische sport op in Friesland. De tribunes zaten stampvol en de sfeer zat er goed in. Het parcours stond geheel in het teken van de Friese elf steden en de aankleding bracht ons 20 combinaties lang terug naar 1997. De overwinning kreeg zelfs nog een klein Fries tintje mee: stalruiter van de VDL Stud Alex David Gill kreeg met de KWPN-hengst Inaico VDL het publiek op de banken en wist de proef op sensationele wijze te winnen.

Geheel in het teken van de Elfstedentocht stond elke hindernis in het teken van een van de Friese elf steden. Van Leeuwarden tot Dokkum, ze kwamen allemaal voorbij. Voorafgaand werd het parcours besproken door Franke Sloothaak en Henk Angenent, de laatste winnaar van de Elfstedentocht. Sloothaak vatte het goed samen: ”dit onderdeel moet elk jaar terug komen.”

Kommers eerste foutloze

Sjoerd Kommers liet als derde starter zien hoe het moest: snel en foutloos. Op voorhand leek zijn grote vos misschien niet het ideale paard voor deze snelheidsproef maar met zijn eindeloze vermogen en hele grote galop klaarde de Zirocco Blue-zoon Jarocho-Blue gemakkelijk de klus. Na hindernis tien draaide Kommers kort voorlangs en na hindernis elf ging het gas er pas echt op. De combinatie kwam in 77.17 seconden over de finish en eindigde uiteindelijk als tiende.

Dijkman snelste amazone

Lang mocht Sjoerd Kommers niet van zijn (virtuele) eerste plek genieten. Zodra Berber Dijkman de ring in kwam gereden was het duidelijk dat ze gebrand was op een snelle tijd. En de tijd was snel! Het tempo ging gelijk na de eerste hindernis omhoog en Jetset (v. Cascarillo) kwam nergens in de buurt van het hout. Vol gas richting de laatste hindernis leverde haar een tijd van 75.99 seconden en een achtste plaats op.

Razendsnelle Ivoor

Ivoor: een van de kleinste paarden op de startlijst maar wel altijd razendsnel. Eric ten Cate kwam misschien wel als favoriet binnen gereden met de Eldorado van de Zeshoek-zoon en maakte deze favorietenrol met verve waar. Hij reed maar liefst bijna drie seconde van Dijkman haar tijd af en pakte met 73.23 seconden de leiding. Lang leek het erop dat Ten Cate er ook daadwerkelijk met de winst vandoor zou gaan. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de derde plaats.

Mulder met balk sneller

Maar met een fout bleek het sneller te kunnen! Pim Mulder liet een fantastisch staaltje rijkunst zien en loosde zijn merrie Ibylle (v. Breitling LS) razendsnel door het parcours. Een fout op Bolsward (hindernis 8) deerde Mulder niet en hij ging gewoon door met waarvoor hij kwam: razendsnel finishen. Drie strafpunten voor tijd leverde hem een eindtijd van 72.08 seconden op en hij snoepte daarmee meer dan een seconde van Ten Cate’s tijd af. Alleen Alex David Gill ging Mulder nog voorbij.

Fenomenale Inaico wint

Foutloos finishen bleek alsnog het recept voor de overwinning. Alex David Gill had in Inaico VDL (v. Indoctro) de perfecte partner voor deze proef. De hengst pakte veel meters, draaide overal kort en dacht heel goed mee met zijn ruiter. Bij hindernis twaalf koos Gill er als een van de weinige ruiters voor de route andersom te nemen en dit bleek een goede keus. De ruiter van VDL finishte ruim twee seconde sneller dan Pim Mulder en pakte voor ‘zijn’ stal de overwinning. Hij kwam in 70.80 seconden over de finish en wist daarmee de VDL Stud Prix- Friese Elfsteden Springen op schitterende wijze te pakken.

Uitslag

Bron: Horses.nl