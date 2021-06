Alexa Ferrer neemt teugels van Uranie de Belcour over

De 13-jarige Frans gefokte Uranie de Belcour (v. Flipper d'Elle) heeft de stallen van Steve Guerdat verlaten. De Zwitserse topspringruiter was met de merrie op het hoogste niveau actief in de sport. Guerdat reed de vos sinds juni 2020. Alexa Ferrer neemt de teugels over van Uranie de Belcour. De combinatie maakt dit weekend hun debuut op het CSI Cabourg.

In mei was Guerdat nog succesvol met de merrie in Gorla Minore. Ze schreven de Grand Prix over 1.55m op hun naam.

Lange en Bernasconi

Uranie de Belcour kwam als achtjarige onder het zadel van Aurelien Lange en bereikte met hem het internationale niveau. Daarna werd de merrie gereden door de Italiaan Robert Bernasconi.

Bron: Horses.nl/Stud for Life