Alexander Housen en Leon Thijssen winnen eerste 1.40m CSI Ommen

Dinsdag is CSI Ommen van start gegaan met de eerste rubrieken voor jonge springpaarden. Vandaag stond de eerste 3* rubriek op het programma. In het parcours over een hoogte van 1.40m kwamen maar liefst negenenvijftig combinaties aan start waarvan negenendertig de dubbel nul noteerde. Alexander Housen en Leon Thijssen wonnen de rubriek. Barbara Schnieper en Remco Been volgen op plaats twee en Eric ten Cate en Conor Drain maken de top drie compleet.

Met zoveel combinaties op de startlijst moest het hard gereden worden in deze twee-fasen speciaal proef. De Belgische Alexander Housen was iedereen te snel af. Hij zadelde voor de gelegenheid Rockwell Rc (v. Kannan) en finishte foutloos in een tijd van 26.73 seconden. Op iets meer dan een seconde achterstand volgde Leon Thijssen. Zeppe Blue (v. Zirocco Blue) was razendsnel en klokte een tijd van 27.83 seconden. Gezien het grote deelnemersveld werd er gewerkt met een dubbel klassement wat ervoor zorgt dat Thijssen naast Housen op de eerste plaats staat. Barbara Schnieper klokte met Escoffier (v. Lord Z) een tijd van 28.14 seconden wat goed was voor het derde resultaat en een tweede plaats. Deze deelde zij met Remco Been die Bridgetown Z (v. Big Star Jr ) foutloos rondstuurde in 28.17 seconden.

Drain en ten Cate maken top drie compleet

De Ier Conor Drain deed er alles aan maar moest genoegen nemen met de derde plaats. Cristo (v. Cellestial) stond er scherp aan het het duo klokte een tijd van 28.75 seconden. De derde plaats moest hij delen met Eric ten Cate. Ten Cate is altijd snel en Ivoor (v. Eldorado Van De Zeshoek) werkte goed mee vandaag. De combinatie finishte in 28.93 seconden.

Uitslag.