Alexander Housen verslaat Niels Bulthuis in barrage

Niels Bulthuis bemachtigde vanmiddag de tweede plaats in de 1.45m-rubriek voor Young Riders in Opglabbeek. In de barrage bleef hij met de negenjarige hengst Chicharito LS (v. Fergar Mail) van het hout af en zag een tijd van 40,28 seconden op het scorebord verschijnen. Alleen Alexander Housen lukte het om deze tijd aan flarden te rijden.