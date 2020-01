Alfa Jordan naar Suus Kuyten

Met het oog op de Global Champions Tour heeft Suus Kuyten de teugels van Alfa Jordan (Air Jordan x Lancelot) van Max Kühner overgenomen. De amazone liet aan Stud for Life weten dat ze met Air Jordan en de eerder aangeschafte Iron Man (Chatman x Capitol I) de nodige ervaring hoopt op te doen voor het komende seizoen.

“Ik heb de kans gekregen om komend seizoen deel te nemen aan de Global Tour, maar had zelf het idee dat ik nog niet voldoende naar dat niveau ben gegroeid. Om die reden heb ik paarden nodig die de ervaring en kwaliteit hebben die mij kunnen ondersteunen bij mijn debuut”, vertelt Kuyten. De amazone voegt er aan toe dat Alfa Jordan alles in zich heeft. “Nu neem ik even wat tijd om hem te leren kennen, maar over twee weken start in hem in Peelbergen.”

Van 260.000 euro naar Jeroen Dubbeldam

De Zangersheide-goedgekeurde Alfa Jordan kwam op vierjarige leeftijd op de veiling van Holger Hetzel onder de kamer en werd daar afgeslagen voor 260.000 euro. Alvorens Kühner plaatsnam in het zadel van de inmiddels twaalfjarige hengst, bracht Jeroen Dubbeldam hem enige tijd uit.

