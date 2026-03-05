Ali Ramsay snelste in 1.45m Thermal, Van Asten pakt podiumplaats

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Ali Ramsay snelste in 1.45m Thermal, Van Asten pakt podiumplaats featured image
Mathijs van Asten, hier met Hotspot Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Mathijs van Asten en Vedet DK Z zijn dinsdagavond als derde geëindigd in het driesterren 1.45m in Thermal. Van Asten en de elfjarige Vagabond de la Pomme-zoon kwamen in het direct op tijd-parcours in 65.31 seconden foutloos aan de finish. De overwinning ging naar Ali Ramsay, die met Bonita van het Keizershof Z (v. Bustique) de snelste tijd van 61.85 seconden liet noteren.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant