Alicia Bocken snelt met Dagma naar zege in Opglabbeek

De Nederlands kampioen bij de Children Alicia Bocken was vanmorgen succesvol in Opglabbeek. Ze won met haar kampioenspaard Dagma (v. Tangelo van de Zuuthoeve) de twee fasen-rubriek over 1.25m door de winnende tijd te noteren van 26,85 seconden. Met het fokproduct van Stal Hendrix gaf ze de Belg Christophe Leutenez het nakijken. De Nederlandse amazone werd in de twee fasen-rubriek over 1.15m ook derde.

Het lukte Leutenez niet om de scherpte tijd van Bocken te verbeteren. De Belg kwam met de 9-jarige Galante de la Joncheraie (v. Dark de la Hart) 0,08 seconden tekort en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Marie Foulon werd met de 8-jarige Happy Time (v. HH Dark de la Hart) derde door in 28,25 seconden de finishlijn te passeren.

Jennen en Sorensen

In de rubriek over 1.15m lukte het Bocken niet om met Asteria Z (Air Jordan Alpha Z) Eva Jennen en Chris Sorensen voor te blijven. Bocken kwam als derde over de finish in 35,14 seconden.

Bron: Horses.nl