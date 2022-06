Allen houdt Van der Vleuten van de overwinning in CSI3* 1,50m GP-kwalificatie

Maikel van der Vleuten zette met Dywis HH (Toulon x Corofino II) een snelle en foutloze barrage neer in de CSI3* GP-kwalificatie over 1,50m, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. Bertram Allen stuurde Emmylou (v. Billy Mexico) met het mes tussen de tanden de barrage door en was met 40,76 op de teller een dikke seconde sneller dan Van der Vleuten.

Twaalf combinaties kwalificeerden zich voor de barrage, elf daarvan verschenen ook daadwerkelijk aan de start. Ben Maher reed in Geesteren zijn gouden medaille-winnaar Explosion W (v. Chacco Blue) voor het eerst sinds Genève weer de ring binnen en zette een prachtige ronde in het basisparcours neer, maar koos ervoor om de KWPN’er niet in de barrage te rijden, omdat hij de ruin weer aan het opbouwen is.

Vorsselmans voor Hoekstra

De top drie van de GP-kwalificatie in Geesteren werd compleet gemaakt door Annelies Vorsselmans en Iron Man (v. Indoctro, 0/43,96). Hessel Hoestra werd vierde. De Nederlandse ruiter had met Icoon VDL (v. Bubalu VDL) 44,77 seconden voor zijn foutloze rit nodig.

