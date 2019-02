Allen snelt naar winst Speed Challenge Hong Kong, Gerco in top tien

Bertram Allen pakte zojuist de winst in de Longines Speed Challenge in Hong Kong. De rubriek wordt op de Longines Masters wedstrijden Parijs, Hong Kong en New York verreden en staat bekend als de "Snelste rubriek in de wereld" waarin een 100.000 dollar (88.550 euro) verdeeld wordt. Gerco pakte in de rubriek een top tien klassering.

Allen stuurde Christy JNR (v.Indoctro) supersnel foutloos rond in 60,47 en had daarmee de overwinning in “the pocket”. Patrice Delaveau kwam met zijn Vestale de Mazure HDC (v.Landor S) het dichtst in de buurt van de Ier. De Fransman deed zijn best maar met zijn tijd van 60,88 dook de ruiter niet onder die van Allen. Daarnaast kwamen er twee seconden bij zijn tijd op door een fout onderweg, en met dat resultaat pakte Delaveau een tweede plek.

Top van het klassement

Achter Delaveau op een derde plaats eindigde zijn landgenoot Kevin Staut. Staut finishte met Ayade de Septon Et HDC (v.Wandor vd Mispelaere) met een fout wat zijn uiteindelijke tijd 62,94 maakte. Karel Cox en KWPN’er Eto’O (v.Tygo) eindigden als negende, net voor stamboekgenoot Glock’s Debalia (v.Numero Uno) die tiende werd onder het zadel van onze landgenoot Gerco Schröder.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl