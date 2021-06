Allen zegeviert in 1.45m, Eric van der Vleuten vierde

Bertram Allen was zojuist onverslaanbaar in de CSI5*-rubriek over 1.45m in Parijs. Hij rekende in het twee fasen-parcours op de achtjarige Iers gefokte Classified (v. Je T'aime Flamenco). De combinatie bleef foutloos en zette de klok stil in 28,69 seconden.

Allen was een maatje te groot voor Mike Kawai, die met de 13-jarige KWPN’er Kahlua (v. Tygo) genoegen moest nemen met de tweede plaats. Met het fokproduct van H. Broekman legde de Japanner het parcours foutloos af, maar kwam 0,24 seconden tekort voor de overwinning.

Delestre maakt top drie compleet

Simon Delestre maakte de top drie compleet met zijn toppaard Hermes Ryan (v. Hugo Gesmeray). Het paar liet ook alle balken liggen en kwam over de finish in 28,96 seconden. De Fransman heeft al veel grote kampioenschappen gereden met Hermes Ryan. In 2015 wonnen ze de bronzen medaille op het EK in Aken.

Van der Vleuten vierde en zevende

Eric van der Vleuten werd vierde met de 15-jarige Holsteiner Wunschkind (v. Casall). De combinatie bleef van het hout af en passeerde de finish in 29,64 seconden. Van der Vleuten eindigde ook in de top tien met de 10-jarige Frans gefokte Dreamland (v. Sunday de Riverland). In het zadel van de vos behaalde de Nederlandse springruiter de zevende plaats. Het duo noteerde geen fouten en noteerde een tijd van 31,29 seconden.

