Almeida van teleurstelling in Aken naar zege met Comme Le Coeur

Ellen Liem
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Almeida van teleurstelling in Aken naar zege met Comme Le Coeur featured image
Rodrigo Giesteira Almeida met Comme Le Coeur. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Ellen Liem

Rodrigo Giesteira Almeida was een paar dagen geleden nog actief op het WK in Aken, toen besloot hij Karonia L (v. Harley VDL) na het jachtparcours terug te trekken. Inmiddels is de Portugese ruiter afgereisd naar het Spaanse Gijon en heeft daar gelijk op de openingsdag succes behaald met een andere KWPN’er: Comme Le Coeur (v. Comme il faut). Met de hengst van Herman Seiger sprong Almeida naar een overtuigende zege in het 1,40 m.

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