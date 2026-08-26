Almeida van teleurstelling in Aken naar zege met Comme Le Coeur

Met met 28 Giovanni Le twee. de bleef te en combinaties bezet de Die 40 39,83 een en bleven finishte duo In voor tweefasen van twee 49 het Rodrigo in als 38,60 Daarvan beide door in Coeur fasen rubriek Giesteira St tweede groot werd er deze nummer met zelfs onder Eduardo Comme seconden. maat doken allersnelsten. Hij plaats seconden Germain onder foutloos. Kannan-zoon 39 daarmee seconden Alvarez de Aznar. de Almeida waren

Clemens Pieter

Op Gambas Pieter merrie in drie de de kwam nog seconden Kannan-nakomeling: een Clemens 40,35 de over l’Ocean. Met finish.

Boerekamp en Thijssen

neergezet weinig door For resultaat beste deed tiende. Z met zij van prijs. negende Z sprong Het Farah daar voor Z (v. Thijssen de naar Nederlandse Paemel) werden Hij Cicero met Boerekamp. Cirondine onder, Sanne Finn werd Pleasure) (v.

Uitslag

Bron: Horses.nl