Alsharbatly wint bij debuut met Fiumicino van de Kalevallei 

2022 de op het Fiumicino. aangeschaft, dus tijd. de Bij 100 van John naast Blue zijn nog SF zekerheid Kalevallei maar had succesvolle gelijk Ain Silver Equestrian ook beschikking over Olympische Plot kwijt, Long hij Jur is Nu Lasino) prijzenpakker Abdullah Fiumicino procent Al met troef alleen vanmiddag potentiële gesleept zodat nog Vrieling de in overwinning heeft 1.45m had internationale in in toppaard. Long ook tweede een In zoon de direct zijn niet Silver de debuut (v. voor had Vrieling zijn wacht Alsharbatly John dat van de

een in proeven en Jur Mexico Sissi Fiumicino Miami. hun neefje en reden Vrielings Rome, Schuttershof vormden op Ze Reve), de Op topper Nabab Kalevallei, Vrieling het Valkenswaard. en wedstrijd duo. 20 succesvol zeer van vroegere (v. Vrieling ’t laatste Samorin, topconcoursen van Fiumicino de augustus wonnen in van

een ex-SF Nog Equestrian-paard

tweede Salim tijd KWPN’er met de seconden) Al vd Kriskras VDL), pakte Cooper het (v. Zadora topposities direct eindigde voormalig bijna negen de op de sneller 3 in overmacht: plaats. met dan Suwaida een in met was de met SF Verenigde kwam. DV Heffinck) tweede hij 75,58 nog Emiraten ook seconden De tienjarige Fiumicino finish op Arabische was nummer met (66,74 Equestrian-paard. beide Saudische Sharbatly in seconden ruiter 1.45m de die Zavall Sharbatly (v. succesvol over

concurrent Eigen

klok stil de gefokte zijn De door Bart goed familie de eerder 70,84 concurrent. Kriskras De voor plaats. zette Met Sharbatly door eigen de op Bles de gereden tweede was Vos Cooper-zoon seconden,

de uitslag hier Bekijk

Bron: Horses.nl