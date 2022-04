Alvarez Aznar wint 1,40m direct op tijd, Van der Vleuten in de prijzen

Op de openingsdag van de Longines Global Champions Tour in Mexico heeft Eduardo Alvarez Aznar het hoofdnummer van de dag gewonnen. Met Full Option van 't Zand (v. Flamingo K) was de Spanjaard de snelste in de CSI5* 1,40m direct op tijd. Maikel van der Vleuten zette met Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek) een foutloze rit neer en eindigde met 76,57 op de twaalfde plaats.