Alweer raak voor Vincent Voorn en Hatzidee

Nadat Vincent Voorn met Hatzidee PR (Spartacus TN x Indoctro) de afgelopen weken in Oliva meerdere foutloze rondes sprong en verschillende prijzen mocht ophalen, was het vandaag opnieuw raak. In het tweefasen over 1,40 m. werd het duo zevende van de 105 combinaties die in deze rubriek aan de start kwamen.