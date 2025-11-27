Amanda Slagter en Fenomene Divy derde in CSI2* 1.40m-debuut

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Amanda Slagter en Fenomene Divy derde in CSI2* 1.40m-debuut featured image
Amanda Slagter, hier met Cornet Blue PS. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Amanda Slagter debuteerde vorige week in Opglabbeek met haar nieuwe paard: de tienjarige Selle Français-merrie Fenomene Divy (v. Norton d’Eole). Vandaag verscheen de combinatie in Opglabbeek voor het eerst aan de start in een 1.40 m-parcours, en dat optreden was direct succesvol. In de direct op tijd sprongen zij naar een derde plaats.

