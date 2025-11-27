Amanda Slagter en Fenomene Divy derde in CSI2* 1.40m-debuut

Amanda Slagter debuteerde vorige week in Opglabbeek met haar nieuwe paard: de tienjarige Selle Français-merrie Fenomene Divy (v. Norton d’Eole). Vandaag verscheen de combinatie in Opglabbeek voor het eerst aan de start in een 1.40 m-parcours, en dat optreden was direct succesvol. In de direct op tijd sprongen zij naar een derde plaats.
Top drie
De werd van Carpenter B in 1.40 (v. de Kwakenbeek Z Brecht combinatie naar Goossens Paemel) 60,03 Vandaag tweede de klokte 59,70 Chacco bleef Lunatique overwinning Blue). m foutloos Cicero met en Iwan de Chacco seconden. 58,54 (v. een met in seconden. Brit Merllyn’s tijd het in seconden van ging
Muze) de De op met eindigde de Nieuwenhuis Pam Nederlandse Iletto (v. achtste plaats. Special I’m
Uitslag.
Bron: Horses.nl
