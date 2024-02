Amanda Slagter derde in 1.45m Grote Prijs Riesenbeck

Vanavond stond de 1.45m Grote Prijs op het programma in Riesenbeck. Amanda Slagter zette twee foutloze rondes neer met de AES-goedgekeurde Cornet Blue PS (Chacco Blue x Cornet's Stern) en werd met een minimaal verschil nipt derde.

Zowel de eerste en tweede prijs gingen naar Duitsland. Michael Kölz schreef de overwinning op zijn naam met Cellato (Cellestial x Calato). Met een tijd van 36.02 seconden bleven ze precies 1,5 seconden voor op zijn landgenote Kathrin Müller met Come I need you (Comme il faut x I Need You).

Dennis van den Brink werd tiende met Aonia Domain (Mylord Carthago x Reve D’Elle). Na een foutloze eerste ronde, schreef het duo 8 strafpunten op hun naam in de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl