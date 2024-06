Amanda Slagter en Cornet Blue PS blijven scoren: nu in hoofdnummer Opglabbeek

Na een hele reeks topklasseringen waaronder anderhalve week geleden de zege in de Grote Prijs van Riesenbeck, was er vandaag opnieuw succes voor Amanda Slagter en Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue). In het hoofdnummer van de dag in Opglabbeek, een 1,50 m. direct op tijd welke tevens geldt als GP-kwalificatie, sprong het duo naar een fraaie vijfde plaats.

Amanda Slagter en de zoon van Chacco-Blue kwamen in 64,52 seconden over de finish. Dat betekende de vijfde plaats en 1.995 euro prijzengeld in deze rubriek van maar liefst 97 deelnemers.

Guerreiro verslaat Von Eckermann

Twee combinaties doken onder de 62 seconden en streden daarmee om de hoofdprijs. Uiteindelijk was Carlos Hank Guerreiro met H5 Chacco-San (v. Chacco-Blue) met 61,38 seconden het snelst. Daarmee versloeg de Braziliaan Henrik von Eckermann, de huidige nummer één van de wereldranglijst. Von Eckermann finishte met Calizi (v. Cellestial) in 61,84 seconden.

Charles en Gillespie

De derde en vierde prijs kwamen in handen van Britten: Harry Charles sprong met Sherlock (v. Bisquet Balou C) in 62,56 seconden naar de derde plek. Met de tijd van 62,62 seconden volgden Graham Gillespie en Veneno (v. Chacco-Blue) als vierde. Daarmee staan er drie nazaten van Chacco-Blue in de top vijf.

Bron: Horses.nl