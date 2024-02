Amanda Slagter en Cornet Blue PS winnen hoofdnummer Krakow

Nadat Amanda Slagter en Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) eerder deze maand CSI Riesenbeck afsloten met de derde plaats in de Grote Prijs, was het duo ook vandaag in Polen weer sterk op dreef. In het hoofdnummer van CSI Krakow, een 1,45 m. direct op tijd, stuurde Slagter de hengst met een snelle rit naar de overwinning. En daarmee, na een rits top vijf klasseringen, hun eerste zege van dit jaar.