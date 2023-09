Amanda Slagter en Cornet Blue PS: zestien 1,45m.-proeven, twaalf keer prijs

Amanda Slagter is met de tienjarige Cornet Blue PS (v. Cornet Obolensky) lekker onderweg dit buitenseizoen. Er was sinds eind juni geen enkel concours waar de 27-jarige amazone en de door Paul Schockemöhle gefokte hengst geen (goed gevulde) envelop mee naar huis nam, meer dan eens waren het meerdere. Vandaag werd Slagter in de 2* Grote Prijs (1,45m.) vierde, goed voor 2.700 euro.

Deze zomer reed Slagter achtereenvolgens in Lier, Zuidwolde (twee weken), Lier, Lastrup, Exloo en nu Riesenbeck. In zestien proeven sprong Cornet Blue maar vier keer níét in de prijzen (en rolde er overigens ook slechts zes keer een balk uit de lepels).

In Riesenbeck was Slagter de enige Nederlandse die de negen combinaties tellende barrage haalde. De Grote Prijs ging naar Mario Stevens met Carrie 22 (v. Christian).

Uitslag

Bron: Horses.nl