Amanda Slagter in top drie tweester GP-kwalificatie Opglabbeek

Amanda Slagter, hier met Cornet Blue PS. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Amanda Slagter is vanmiddag met Pippa van de Zandhoeve (v. Marius Claudius) als derde geëindigd in de tweesterren Grand Prix-kwalificatie in Opglabbeek. De amazone stuurde de tienjarige BWP-merrie in het direct op tijd parcours over 1.45m foutloos naar de finish in 61.33 seconden. Alleen Tom Schewe en Michael Vreys bleven haar voor.

Door Savannah Pieters

Van de bijna zestig combinaties noteerden dertig deelnemers een foutloze ronde, waardoor de verschillen aan de kop klein waren. Schewe zette met Congress Blue PS (v. Congress) de winnende tijd neer in 60.85 seconden. Vreys volgde met Heideroosje van Plockroy Z (v. Heidelberg van het Lindehof) in 61.10 seconden op de tweede plaats, net voor Slagter en Pippa van de Zandhoeve.

Uitslag.

Bron: Horses.nl

