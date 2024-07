Amanda Slagter met Cornet Blue PS weer succesvol in Chantilly

Amanda Slagter is bezig aan een succesvol concours in Chantilly. Gisteren eindigde ze met de elfjarige Oldenburger Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) op de tweede plaats in het 1.50m direct op tijd en vanmiddag voegde ze daar de derde plaats aan toe in het 1.50m na een barrage. In de barrage bleef de combinatie foutloos en zette de derde tijd van 34,17 seconden op het scorebord.