Amanda Slagter pakte tweede plaats met Cornet Blue PS in Chantilly

Amanda Slagter is vandaag op het 4*-concours in Chantilly als tweede geëindigd in een rubriek direct op tijd op 1.50m-hoogte. De Nederlandse amazone zadelde voor deze wedstrijd haar toppaard Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue). De overwinning bleef in eigen huis en ging naar de Fransman Harold Boisset met T’Obetty du Domaine (v. Kashmir van ’t Schuttershof).

Harold Boisset zette de klok na een foutloze omloop stil op 66,44 seconden. Amanda Slagter voegde opnieuw een prijs toe aan haar reeks successen met Cornet Blue PS door foutloos te finishen in 67,87 seconden.

Gaspahr vierde

De vierde plaats in deze rankingproef met ruim 28.000 euro aan prijzengeld was voor Gampiero Garofalo met de goedgekeurde KWPN-hengst Gaspahr (v. Berlin) van Stal Hendrix. De Italiaan bleef in 68,64 seconden foutloos met het fokproduct van C. Helderman uit Wychen en moest daarmee de Braziliaan Joao Castro met Charon van Moeshof (v. Diamant de Semilly) voor laten gaan.

Bron: Horses.nl