Amanda Slagter vijfde in 4* GP Krakau

Met Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) is Amanda Slagter vijfde geworden in de 1,55 m 4* Wereldbeker Grand Prix in Krakau, Polen. De winst ging naar de Duitse ruiter Patrick Bölle met Caramba de Janeiro (v. Check In 2). Marek Waclawik legde met Kathmandau (v. Zinedine) beslag op plaats twee.