Amanda Slagter wint 1,40m kwalificatieproef in Lier

Het Azelhof in Lier is voor Amanda Slagter inmiddels een graag geziene piste. Tien dagen geleden schreef ze daar namelijk de Grote Prijs al op naam en ook vandaag weet ze in het zadel van Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) de overwinning in de driesterren 1,40m-kwalificatieproef mee naar huis te nemen.